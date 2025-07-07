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Al Shabab'dan Fatih Terim'e veda!

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan
Al Shababdan Fatih Terime veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 21:24

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim'e veda etti.

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Al Shabab, Fatih Terim’e ‘Halil İbrahim’ türküsü ile veda etti.

FATİH TERİM İÇİN VEDA KLİBİ

Fatih Terim için veda klibi paylaşan Suudi Arabistan ekibi 'Halil İbrahim' türküsünü kullandı. Söz konusu paylaşımda ise şu sözler sarf edildi;

"Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi.

İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler.

Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın!"

FATİH TERİM'İN AL-SHABAB PERFORMANSI

Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 1.74 puan ortalaması yakaladı.

 

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#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan

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