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Al Shabab'da Fatih Terim'den transfer açıklaması

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#Fatih Terim#Al Shabab#Futbol
Al Shababda Fatih Terimden transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 22:19

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Fayha'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda 2-1 kazandıkları Al Fayha maçının ardından açıklamalar yaptı.

Al Shabab'ın başında ilk resmi maçına çıkan Fatih Terim, "Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Takımın transferlerle desteklenmesi gerektiğini belirten Fatih Terim, "Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum." dedi.

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#Fatih Terim#Al Shabab#Futbol

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