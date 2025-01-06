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Al Shabab turladı, Fatih Terim büyük sevinç yaşadı

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#Futbol#Al Shabab#Fatih Terim
Al Shabab turladı, Fatih Terim büyük sevinç yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 19:59

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında karşılaştığı Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Fayha ile kozlarını paylaştı.

Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleden ev sahibi, 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Terim yönetiminde ilk resmi maçında Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daniel Castelo Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golü ise 88. dakikada Al-Rashidi'den geldi.

Al-Shabab'ın attığı gollerin ardından Fatih Terim ve yardımcıları büyük sevinç yaşadı.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Kral Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. 

Fatih Terim ile ilk mücadelesine hazırlık maçında Damac karşısında çıkan Al Shabab, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

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#Futbol#Al Shabab#Fatih Terim

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