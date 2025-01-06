Al Shabab turladı, Fatih Terim büyük sevinç yaşadı

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Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Fayha ile kozlarını paylaştı.
Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleden ev sahibi, 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.
Terim yönetiminde ilk resmi maçında Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daniel Castelo Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golü ise 88. dakikada Al-Rashidi'den geldi.
Al-Shabab'ın attığı gollerin ardından Fatih Terim ve yardımcıları büyük sevinç yaşadı.
Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Kral Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Fatih Terim ile ilk mücadelesine hazırlık maçında Damac karşısında çıkan Al Shabab, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
📸 Fatih Terim'in ikinci gol sonrası yaşadığı sevinç!pic.twitter.com/Rrvcf7lb3g— Spor Arena (@sporarena) January 6, 2025