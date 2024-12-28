Al Shabab Başkanından Fatih Terim'e: Benden genç görünüyor

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, dün akşam takımın kamp yaptığı Doha'ya gitti.

Kulüp hesaplarından yapılan paylaşımda Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem'in Fatih Terim'i işaret ederek 'Benden genç görünüyor demesi dikkat çekti.

LİGDE 6. SIRADA

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, 13 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de topladığı 23 puanla liderin 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Fatih Terim, takımın başında ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finelinde Al Fahya karşısında çıkacak.