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Al Shabab Başkanından Fatih Terim'e: Benden genç görünüyor

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#Fatih Terim#Al Shabab#Mohamad Almunajem
Al Shabab Başkanından Fatih Terime: Benden genç görünüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 15:15

Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem'in Doha'da havalimanında Fatih Terim ile buluşmasında kurduğu cümle gündem oldu.

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, dün akşam takımın kamp yaptığı Doha'ya gitti.

Kulüp hesaplarından yapılan paylaşımda Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem'in Fatih Terim'i işaret ederek 'Benden genç görünüyor demesi dikkat çekti.

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LİGDE 6. SIRADA

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, 13 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de topladığı 23 puanla liderin 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Fatih Terim, takımın başında ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finelinde Al Fahya karşısında çıkacak.

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#Fatih Terim#Al Shabab#Mohamad Almunajem

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