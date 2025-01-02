Al Shabab başkanı Mohamad Almunajem'den Fatih Terim paylaşımı: Allah Kerim, Fatih Terim

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Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'taki dönemi neşeli başladı. 29 yaşındaki kulüp başkanı Mohamad Almunajem ile samimi bir ilişki kuran Terim için genç başkandan sürpriz bir paylaşım geldi.

Al Shabab basın sözcüsü Turki Alghamdi'nin Fatih Terim ve başkan Almunajem ile fotoğrafını alıntılayan genç başkan, Galatasaraylı taraftarların da çok kullandığı 'Allah Kerim, Fatih Terim' ifadesiyle yeniden paylaştı.

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"BENDEN GENÇ GÖRÜNÜYOR" DEMİŞTİ

Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim ile ilk karşılaşmasında deneyimli hoca için 'Benden genç görünüyor' yorumunu yapmış ve Terim'e sarılmıştı.