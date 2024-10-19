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Al Shabab - Al Nassr maçında inanılmaz son: 90+7 ve 90+13'te iki penaltı! Ronaldo attı, Pereira yıkıldı

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#Ronaldo#Al Nassr#Vitor Pereira
Al Shabab - Al Nassr maçında inanılmaz son: 90+7 ve 90+13te iki penaltı Ronaldo attı, Pereira yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 08:23

Suudi Arabistan Pro Lig'de dün gece inanılmaz bir maç oynandı. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab ile Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın karşılaştığı mücadelenin uzatma dakikalarında iki penaltı kararı çıktı. Ronaldo sevindi, Pereira yıkıldı. İşte detaylar...

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Suudi Arabistan Pro Lig 7. hafta maçında Al Shabab ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Fenerbahçe eski teknik direktörü Al Shabab, evinde Al Nassr'a 2-1 mağlup oldu.

Al Nassr 69. dakikada Laporte'un golüyle öne geçti. 90. dakikada Ali Al Hassan'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi. Maçın drama seviyesi uzatma dakikalarında yükseklere çıktı.

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RONALDO SEVİNDİ, PEREIRA 90+13'TEKİ PENALTIYLA YIKILDI

90. dakikada Ali Al Hassan'ın kendi kalesine attığı golle beklenmedik şekilde maça beraberlik geldikten sonra Al Nassr galibiyet golü için uzatma dakikalarında rakip kaleye yüklenmeye başladı.

90+4'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi. Bu kez Al Shabab puan için Al Nassr kalesine gitmeye başladı. 90+12'de VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda Abderazak Hamdallah topun başına geçti ve topu direğe nişanladı.

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Penaltıya sebebiyet veren Simakan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Uzatma dakikaları nefes kesen maçın ardından Cristiano Ronaldo büyük sevinç yaşarken ligde üst üste ikinci maçını kaybeden Vitor Pereira ise büyük üzüntü içinde kaldı.

AL HILAL'I TAKİBE DEVAM

Bu galibiyetle puanını 17'ye yükselten Al Nassr, 7 maçın tamamını kazanarak 21 puan alan Jorge Jesus'un Al Hilal'ini takip etmeyi sürdürdü. Pereira'lı Al Shabab ise 12 puanda kaldı.

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RONALDO ATMAYA DEVAM EDİYOR! 907 OLDU

Portekiz'de ve Al Nassr'da sezona yine fırtına gibi giren Ronaldo, takımının galibiyet golünü atarak bu sezon ligde 7. maçında 6. golünü attı. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maçta 9 gol ve 3 asistle mücadele ediyor.

1000 gol hedefine doğru ilerleyen Ronaldo, 907. golünü kaydetmiş oldu.

Al Shabab - Al Nassr maçında inanılmaz son: 90+7 ve 90+13te iki penaltı Ronaldo attı, Pereira yıkıldı

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#Ronaldo#Al Nassr#Vitor Pereira

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