Al-Sadd’dan İlkay Gündoğan’a 3 yıllık transfer teklifi

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Esport3’ün haberinde yıldız oyuncunun bu teklifi değerlendirdiği belirtilirken aynı zamanda Barcelona’dan daha iyi bir kontrat talep edebileceği de belirtildi. EURO 2024’ün ardından tatile giden İlkay Gündoğan, milli takımda da birlikte çalıştığı teknik direktör Hansi Flick tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle Barcelona’nın orta sahada eksik durumda olmasından dolayı İlkay Gündoğan’ı daha kritik bir konuma getirirken, oyuncunun Al-Sadd’dan üç yıllık cazip bir transfer teklifi aldığı iddia edildi.