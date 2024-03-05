Al Nassr'ı yıkan gelişme! Anderson Talisca'dan kötü haber

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Suudi Kulübü Al Nassr, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın sakatlığıyla sarsıldı.

Al Riyadiya gazetesinde yer alan habere göre; kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak mecburiyetinde olan Anderson Talisca'nın en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı öne sürüldü.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan sonra Al Nassr'ın en golcü ismi olan Anderson Talisca'nın yokluğunda formsuz Sadio Mane'nin oynayacağı ve bu durumun da Al Nassr teknik direktörü Luis Castro için düşündürücü olduğu vurgulandı.

29 GOLE KATKI YAPTI

Brezilyalı yıldız, bu sezon oynadığı 25 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı ve takımının Ronaldo'dan sonra en efektif oyuncusu oldu.