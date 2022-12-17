Al Nassr'dan transfer iddialarına yanıt! 'Ronaldo kim?'

Haberin Devamı

Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından Cristiano Ronaldo’nun kariyerine nerede devam edeceği ile ilgili belirsizlik sürerken Al Nassr iddialarına Portekizli oyuncunun ardından Suudi Arabistan Kulübü cephesinden açıklama geldi.

Özellikle İspanya basını, Al Nassr’ın 2.5 yıllık sözleşme için reklam hakları ile birlikte 500 milyon Euro önerdiğini öne sürmüştü.

Al Nassr Başkanı Musalli Al Muammar’ın Cristiano Ronaldo ile anlaşmak üzere olup olmadığı sorulduğunda gülerek, “Ronaldo kim? Onu tanımıyorum” yanıtını vermesi dikkat çekti.

Esprili yanıtın ardından Ronaldo ile ilgili konuşan Al Muammar; "Ronaldo, Dünya Kupası ile meşguldü. Kimseyle pazarlık yaptığını düşünmüyorum. Vereceği her türlü kararda ona en iyisini diliyorum." dedi.

Gözden Kaçmasın Atletico Madrid ve Manchester City Efe Sarıkaya'nın peşinde Haberi görüntüle

REAL MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPIYOR

Haberin Devamı

Portekiz ile Dünya Kupası'na veda eden Ronaldo, kulüpsüz olduğu için eski takımı Real Madrid'in tesislerinde bireysel antrenman yapmaya başladı. Başkan Florentino Perez ile arasındaki buzları eriten ve kulüple iyi ilişkileri bulunan Ronaldo, bu zor dönemde bireysel formunu yeniden yakalayıp transfer döneminde imza atacağı takıma hazır şekilde gitmek istiyor.