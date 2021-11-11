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Al Nassr'daki ayrılık sonrası Beşiktaş'ın Talisca için umutları arttı!

#Beşiktaş#Talisca#Al Nassr
Al Nassrdaki ayrılık sonrası Beşiktaşın Talisca için umutları arttı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Talisca'nın takımında önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş ocakta yeniden kadrosunda görmek istediği Talisca’nın kulübü Al Nassr’da sular durulmuyor.

Suudi Arabistan ekibi, Futbol İcra Direktörü Hüseyin Abdulghani’nin istifasını kabul ederken, teknik direktör Pedro Emmanuel’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Beşiktaş, yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken Josef de Souza’da olduğu gibi Talisca’nın serbest kalması durumunda harekete geçeceği öğrenildi.

Kulübünde mutsuz olduğu öğrenilen Sambacı’nın Al Nassr ile 2024 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Beşiktaş#Talisca#Al Nassr

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