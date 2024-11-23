Al Nassr'da Stefano Pioli'den dikkat çeken Talisca açıklaması! Fenerbahçe...

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Suudi Arabistan Pro Lig 11. hafta maçında Al Nassrile Al Qadsiah karşı karşıya geldi. Al Nassr, 32. dakikada Ronaldo'nun golüyle öne geçti ancak deplasman ekibi 37. dakikada Quinones ile eşitliği yakaladı. 50. dakikada sahneye çıkan Aubameyang, konuk ekibe 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Al Nassr 22 puanda kaldı, Al Qadsiah ise puanını 22'ye yükseltti.

RONALDO'DAN 911. GOL

Milli arada Portekiz formasıyla goller atan Cristiano Ronaldo, Al Qadsiah maçındaki golüyle kariyerindeki gol sayısını 911'e çıkardı.

TALISCA FORMA GİYMEDİ

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giymedi. Brezilyalı yıldızın kas yaralanması sebebiyle maç kadrosunda olmadığı ifade edildi.

PIOLI'DEN TALISCA AÇIKLAMASI

Al Nassr teknik direktörü Stefano Pioli, yenilgi sonrası Talisca ile ilgili bir açıklama yaptı: Bugün hücumda Talisca'nın yokluğu bizi etkiledi. Onu çok aradık.

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