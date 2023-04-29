Al Nassr'da Ronaldo istifası!

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Cristiano Ronaldo’yu 2.5 yıllık 500 milyon Euro’luk anlaşma karşılığında transfer eden Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar takımın beklenen başarıyı ortaya koyamaması üzerine istifa kararı aldı. Suudi Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, Cristiano Ronaldo’nun transferinde önemli rol oynayan Al-Muammar takımın lig yarışında geride kalması, Kral Kupası’na yarı finalde veda etmesinin ardından istifa mektubunu Spor Bakanlığı’na sundu.

Al-Muammar’ın bu kararı sonrası Kulüpteki mevcut yönetim kurulunun feshedileceği ve sezon bitmeden yeni bir yönetim kurulu ve başkanın göreve başlayabileceği ifade edildi.

'DOLANDIRILDIM' SÖZÜNE YALANLAMA

Al-Muammar'ın Ronaldo ile ilgili söylediği iddia edilen “Hayatımda iki kez aldatıldım, ilk kez üç kebap istediğimde sadece iki tane verdiler, ikinci kez Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığımda” sözlerini yalanlayan kulübün basın danışmanı Walid Al-Muhaidib “Böyle bir açıklama olmadı” dedi.

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