Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Al Nassr'da Ronaldo istifası!

Güncelleme Tarihi:

#Ronaldo#Al Nassr#Suudi
Al Nassrda Ronaldo istifası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

Ronaldo’yu 2.5 yıllık sözleşme karşılığı 500 milyon Euro’ya transfer eden Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar takımın beklenen başarıyı ortaya koyamaması üzerine istifa kararı aldı

Haberin Devamı

Cristiano Ronaldo’yu 2.5 yıllık 500 milyon Euro’luk anlaşma karşılığında transfer eden Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar takımın beklenen başarıyı ortaya koyamaması üzerine istifa kararı aldı. Suudi Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, Cristiano Ronaldo’nun transferinde önemli rol oynayan Al-Muammar takımın lig yarışında geride kalması, Kral Kupası’na yarı finalde veda etmesinin ardından istifa mektubunu Spor Bakanlığı’na sundu.

Al-Muammar’ın bu kararı sonrası Kulüpteki mevcut yönetim kurulunun feshedileceği ve sezon bitmeden yeni bir yönetim kurulu ve başkanın göreve başlayabileceği ifade edildi.

'DOLANDIRILDIM' SÖZÜNE YALANLAMA

Al-Muammar'ın Ronaldo ile ilgili söylediği iddia edilen “Hayatımda iki kez aldatıldım, ilk kez üç kebap istediğimde sadece iki tane verdiler, ikinci kez Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığımda” sözlerini yalanlayan kulübün basın danışmanı Walid Al-Muhaidib “Böyle bir açıklama olmadı” dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEuroleague tarihinin en büyük kavgası Real Madrid - Partizan maçında parke savaş alanına döndü... Cezalar resmen açıklandıEuroleague tarihinin en büyük kavgası! Real Madrid - Partizan maçında parke savaş alanına döndü... Cezalar resmen açıklandıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ronaldo#Al Nassr#Suudi

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık