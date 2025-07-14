×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Al Nassr'da Jorge Jesus dönemi!

Güncelleme Tarihi:

#Al Nassr#Suudi Pro Ligi#Jorge Jesus
Al Nassrda Jorge Jesus dönemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 21:48

Stefano Pioli ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir dönemi ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, teknik direktörlük görevine Portekizli hoca Jorge Jesus'un getirildiğini duyurdu.

Al Nassr, tecrübeli teknik adam ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Suudi ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jesus, geride kalan sezonu 75 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

Suudi Arabistan ekibi, Jesus'u şu paylaşımla duyurdu;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Al Nassr#Suudi Pro Ligi#Jorge Jesus

BAKMADAN GEÇME!