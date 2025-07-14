Al Nassr'da Jorge Jesus dönemi!

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Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, teknik direktörlük görevine Portekizli hoca Jorge Jesus'un getirildiğini duyurdu.
Al Nassr, tecrübeli teknik adam ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Son olarak Suudi ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jesus, geride kalan sezonu 75 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
Suudi Arabistan ekibi, Jesus'u şu paylaşımla duyurdu;
🚨 Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı. https://t.co/mXCbnvrXob
🚨 Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı. https://t.co/mXCbnvrXob— Spor Arena (@sporarena) July 14, 2025