Al Nassr'da Cristiano Ronaldo rahat durmuyor! Yine öfkelendi, yine gizleyemedi... Hem hakeme hem de hocasına tepki...

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Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo bugünlerde agresif tavırlarıyla manşetlerden düşmüyor.

Ligde oynanan Al-Ittihad maçında tribünlerden Lionel Messi tezahüratları yapılmasının ardından şişeleri tekmeleyen Portekizli oyuncu, bu kez hakeme tepki gösterdikten sonra topa sert vurmasıyla gündem oldu.

RONALDO YİNE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Kral Kupası çeyrek finalinde sahasında Abha'yı konuk eden Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, İlk yarının bitmesine yakın kontratağa çıkarken hakem tarafından oyunun durdurulmasına öfkelendi. Hakeme sinirlenen Ronaldo, önce hakeme doğru tepki gösterdi ardından topu havaya doğru tekmeledi.

Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, bu pozisyonda sarı kart gören Cristiano Ronaldo'yu 87'de oyundan aldı. 38 yaşındaki yıldız bu kez de hocasına tepki gösterdi.

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AL NASSR YARI FİNALE YÜKSELDİ

Kral Kupası çeyrek finalinde Al Nassr ile ABHA karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, rakibini 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Maçın ilk dakikasında Al Naji, takımı Al Nassr'ı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 21. dakikasında sol kanatta topla buluşan Konan ortayı yaptı, ceza sahası iç hafif sağ çaprazında bulunan Alkhaibari sol ayağıyla gelişine vurdu, top kalecinin solundan ağlara gitti. 49. dakikada Al Nassr'da Maran sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı. ABHA, maçın 69. dakikasında Adam ile skoru 3-1'e getirdi.