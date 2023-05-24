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Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, gol sevincinde 'secde' etti

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#Al-Nassr#Cristiano Ronaldo#Futbol
Al-Nassrda Cristiano Ronaldo, gol sevincinde secde etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 01:22

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığı maçın galibiyet golünü atan Cristiano Ronaldo, gol sevincinde secde etti.

Suudi Arabistan Ligi'ndeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad’da karşılaştı.

KarşılaşmadanAl-Nassr 3-2 galip ayrılırken 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçiren Cristiano Ronaldo gol sevincinde secdeye gitti. 

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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#Al-Nassr#Cristiano Ronaldo#Futbol

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