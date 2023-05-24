Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, gol sevincinde 'secde' etti

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığı maçın galibiyet golünü atan Cristiano Ronaldo, gol sevincinde secde etti.
Suudi Arabistan Ligi'ndeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad’da karşılaştı.
KarşılaşmadanAl-Nassr 3-2 galip ayrılırken 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçiren Cristiano Ronaldo gol sevincinde secdeye gitti.
Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Cristiano Ronaldo, Al Shabab'a attığı gol sonrası 'secdeye' gitti.pic.twitter.com/pLY7LlSwgV
Cristiano Ronaldo, Al Shabab'a attığı gol sonrası 'secdeye' gitti.pic.twitter.com/pLY7LlSwgV—Spor Arena (@sporarena) May23, 2023