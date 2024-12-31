Al Nassr'da Cristiano Ronaldo depremi

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Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde takımdan ayrılık kararı alabilir.

Maisfutebol'un haberine göre; Cristiano Ronaldo şampiyonluk yarışında olan bir takıma transfer olmak istiyor.

Haberde, Ronaldo'nun 2 sezondur kulübün Al Hilal'in gerisinde kalması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kısa süre içinde yeni kulüp arayışlarına başlayabileceği ifade edilirken Suudi yöneticilerin Ronaldo'nun takımdan ayrılmaması için ellerinden geleni yapacakları ifade edildi.

Suudi ekibinde 83 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 74 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.