Al Nassr'da bomba Anderson Talisca gelişmesi! Pioli, Brezilyalı yıldızı kadro dışı bıraktı

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Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Anderson Talisca transferinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'ye transferinin önündeki en büyük engel kulübü Al Nassr'daki tüm alacaklarını alıp gitme isteğiydi. Son gelen haberlere göre Suudi kulübünde yaşanan CEO değişimi sonrası, yönetim Talisca'nın taleplerini kabul ettiğini ifade edilmişti.

BEKLEME SÜRESİ UZADIKÇA KAFALAR KARIŞTI

Sonraki günlerde transfer konusunda herhangi bir gelişme yaşanmaması kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin Talisca transferi çıkmaza girdi denilirken sıcak bir gelişme yaşandı. Al Nassr Teknik Direktörü Pioli önceki hafta kadrosundaki eksiklere rağmen Talisca'yı Al Akhdood kadrosuna almamıştı.Yıldız oyuncunun o günlerde kulüple görüşmeleri devam ettiği için kadroya alınmadığı belirtilmişti.

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TALİSCA YİNE KADRO DIŞI!

Fakat sürecin uzamasıyla Talisca konusundaki belirsizlik büyürken takımda kalacağı ve Fenerbahçe'ye transferinin yattığı iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncunun yeniden kadroya dönüp oynaması beklenirken, Pioli yine Suudi Arabistan Pro Lig 16. hafta karşılaşmasında Al Khaleej ile oynayacakları maç kadrosuna Talisca'yı dahil etmedi.

Tam bütün süreç tıkandı, Talisca'nın transferi yaz aylarına kaldı derken kadro dışı kararı Fenerbahçe iddialarını yeniden alevlendirdi. Suudi gazeteci Al-Tamimi'nin haberine göre Pioli, Al-Aqidi ile Anderson Talisca'yı kadro dışı bıraktı.

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'Pioli, Talisca'yı kadro dışı bıraktı! Kararlarından sorumludur'

Al-Tamimi, Talisca' ile ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi; 'Pioli, kaptan Nawaf Al Aqidi ve kaptan Talisca'yı kadro dışı bıraktı Kaptan Abdullah Al-Khaybari iyileştikten sonra kadroya geri dönüyor. Üç puan önemli ve Pioli aldığı kararlardan sorumludur ve Allah'ın lütfuyla bu kararlar gerçekleşecektir. İyi şanslar, inşallah' ifadelerine yer verdi.

السيد بيولي يستبعد الكابتن نواف العقيدي والكابتن تاليسكا

عن بعثة الفريق المغادرة للدمام والكابتن عبدالله الخيبري يعود من جديد للقائمة بعد التعافي وألف سلامة يارب .

النقاط الثلاث مهمة والسيد

بيولي مسؤول عن قراراته وبحول الله تتحقق.

بالتوفيق للعالمي يارب#النصر — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) January 20, 2025

Önümüzdeki günlerde Anderson Talisca ile Fenerbahçe arasında yine sıcak gelişmeler yaşanabilir.