×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Al Nassr'da bomba Anderson Talisca gelişmesi! Pioli, Brezilyalı yıldızı kadro dışı bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Talisca#Fenerbahçe
Al Nassrda bomba Anderson Talisca gelişmesi Pioli, Brezilyalı yıldızı kadro dışı bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 16:11

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Anderson Talisca için beklemeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşmak için kulübüyle arasındaki sorunları çözmesi beklenen Brezilyalı yıldız için sıcak bir gelişme meydana geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Anderson Talisca transferinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'ye transferinin önündeki en büyük engel kulübü Al Nassr'daki tüm alacaklarını alıp gitme isteğiydi. Son gelen haberlere göre Suudi kulübünde yaşanan CEO değişimi sonrası, yönetim Talisca'nın taleplerini kabul ettiğini ifade edilmişti. 

Gözden KaçmasınFenerbahçe’nin yeni transferi İstanbula geliyorFenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul'a geliyorHaberi görüntüle

BEKLEME SÜRESİ UZADIKÇA KAFALAR KARIŞTI

Sonraki günlerde transfer konusunda herhangi bir gelişme yaşanmaması kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin Talisca transferi çıkmaza girdi denilirken sıcak bir gelişme yaşandı. Al Nassr Teknik Direktörü  Pioli önceki hafta kadrosundaki eksiklere rağmen Talisca'yı Al Akhdood kadrosuna almamıştı.Yıldız oyuncunun o günlerde kulüple görüşmeleri devam ettiği için kadroya alınmadığı belirtilmişti.

Haberin Devamı

TALİSCA YİNE KADRO DIŞI!

Fakat sürecin uzamasıyla Talisca konusundaki belirsizlik büyürken takımda kalacağı ve Fenerbahçe'ye transferinin yattığı iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncunun yeniden kadroya dönüp oynaması beklenirken, Pioli yine Suudi Arabistan Pro Lig 16. hafta karşılaşmasında Al Khaleej ile oynayacakları maç kadrosuna Talisca'yı dahil etmedi. 

Al Nassrda bomba Anderson Talisca gelişmesi Pioli, Brezilyalı yıldızı kadro dışı bıraktı

Tam bütün süreç tıkandı, Talisca'nın transferi yaz aylarına kaldı derken kadro dışı kararı Fenerbahçe iddialarını yeniden alevlendirdi. Suudi gazeteci Al-Tamimi'nin haberine göre Pioli, Al-Aqidi ile Anderson Talisca'yı kadro dışı bıraktı.

Gözden KaçmasınGalibiyet sonrası Fenerbahçeli yıldıza övgü: 170 nabız 17 tansiyonla sakız çiğneyen adamGalibiyet sonrası Fenerbahçeli yıldıza övgü: 170 nabız 17 tansiyonla sakız çiğneyen adamHaberi görüntüle

'Pioli, Talisca'yı kadro dışı bıraktı! Kararlarından sorumludur'

Al-Tamimi, Talisca' ile ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi; 'Pioli, kaptan Nawaf Al Aqidi ve kaptan Talisca'yı kadro dışı bıraktı Kaptan Abdullah Al-Khaybari iyileştikten sonra kadroya geri dönüyor. Üç puan önemli ve Pioli aldığı kararlardan sorumludur ve Allah'ın lütfuyla bu kararlar gerçekleşecektir. İyi şanslar, inşallah' ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki günlerde Anderson Talisca ile Fenerbahçe arasında yine sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Talisca#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!