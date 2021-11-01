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Al Nassr'da Anderson Talisca krizi!

#Anderson Talisca#Al Nassr#Suudi Arabistan
Al Nassrda Anderson Talisca krizi

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen ve sezon başında Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca'nın takımda yaşanan son gelişmelerin ardından ayrılmak istediği iddia edildi.

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Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edildi.

Mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilen ve futbolcular arasında tartışma yaşanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın yol ayrımına geldiği iddia edildi.

TARTIŞMA KRİZİ BÜYÜTTÜ

Geçtiğimiz günlerde Talisca ve Aboubakar'ın formasını giydiği Al Nassr'da, Suudi ve yabancı futbolcular arasında tartışma çıktı.

Al Nassr'ın Suudi futbolcularından Abdel Fateh'in yaptığı açıklamaya sert yanıt veren Anderson Talisca'nın son gelişmelerin ardından takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

AL NASSR'DA MUTSUZ

Jorge Nicola'nın haberine göre; mali sıkıntılar nedeniyle 2022 Asya Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Al Nassr'da Talisca, yaşanan tartışma olayının ardından kulüpten ayrılma kararı aldı.

Haberde, Brezilyalı futbolcunun mutsuz olduğu belirtilirken ayrılık ihtimalinin doğduğu ve görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.

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YABANCILAR İLE SUUDİ FUTBOLCULAR ARASINDA ATIŞMA

Suudi kulübünün yerli futbolcularından Abdel Fateh, 1-1 beraberlikle biten Al Fahya maçının ardından yaptığı açıklamayla yabancı futbolculara yüklendi.

Yabancı futbolcuların kollandığını düşenen Abdel Fateh, "Suudi kökenli oyuncular baskı altında. Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar." sözleriyle tartışma fitilini ateşledi.

TALISCA PATLADI: "BİZE SAYGI DUYUN"

Aboubakar'la birlikte bu sezon takıma katılan Anderson Talisca ise takım arkadaşına "90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübede adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun." sözleriyle yanıt verdi.

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#Anderson Talisca#Al Nassr#Suudi Arabistan

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