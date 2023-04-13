Al Nassr, teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırdı! Cristiano Ronaldo...

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Al Nassr, teknik direktör Rudi Garcia'nın karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Rudi Garcia ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

'RONALDO İLE KRİZ YAŞADI' İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde İngilizlerin ünlü yayın organı Mirror'da yer alan habere göre; Portekizli futbolcu ile teknik direktör Rudi Garcia arasında anlaşmazlık çıktı.

Haberde; Portekizli yıldızın, tutum ve davranışlarından memnun olmadığı Fransız teknik adamı yönetime şikayet ettiği belirtilmişti. Al-Nassr yönetiminin de Ronaldo'nun bu şikayetinin ardından Rudi Garcia ile yol ayrımına gittiği kaydedildi.

'ÖNCE MESSI'Yİ İSTEMİŞTİM' DEMİŞTİ

Ayrıca, Rudi Garcia, RONALDO'nun transferinden önce "Ben aslında Messi'yi istemiştim. Hazır Katar'a da gelmişken ama olmadı" şeklinde bir espri yapmıştı.

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