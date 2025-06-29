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Al-Nassr tamam, sıra Jhon Duran'da!

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Jhon Duran
Al-Nassr tamam, sıra Jhon Duranda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 07:00

Fenerbahçe, Kolombiyalı santraforun transferindeki en büyük engeli açtı.

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Kadrosu dünya çapında bir santrforla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Jhon Duran’ın transferinde önemli aşama kaydetti. Sarı lacivertliler, 1 yıllığına kiralamak istedikleri Kolombiyalı futbolcunun kulübü Al-Nassr ile anlaşma sağlamayı başardı. Duran da kabul ettiği takdirde Fenerbahçe, transferdeki en büyük hedefine ulaşmış olacak.

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Sarı lacivertlilerin Al-Nassr’a ödemeyi taahhüt ettiği para miktarı gizli tutulurken, Jhon Duran’a 1 yıl için 15 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Sky Almanya’dan Florian Plettenberg’in haberine göre teknik direktör Jose Mourinho da transfer için devreye girerek 21 yaşındaki yıldızla bir görüşme yaptı. Daha önce de sportif direktör Devin Özek ile görüşen Duran’ın Fenerbahçe’ye gelmeye büyük ölçüde ikna olduğu ifade edildi. Sarı lacivertli yönetim, Jhon Duran’ın transferini 1 Temmuz’daki yeni sezon formaları lansmanına yetiştirmeyi amaçlıyor.

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Genç kuşak santrforlar içinde en yetenekli isimlerden biri olan Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’dan Al-Nassr’a transfer olmuştu. Jhon Duran, geçen sezon bu iki takımda çıktığı 47 maçta 24 gol atmayı başardı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Jhon Duran

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