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Al-Nassr, Joao Felix transferini duyurdu

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#Transfer#Joao Felix#Al-Nassr
Al-Nassr, Joao Felix transferini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 15:46

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, İngiltere'nin Chelsea takımından Portekizli futbolcu Joao Felix'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

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Al-Nassr Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki Felix'in transfer edildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 30 milyon euroya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin bonuslarla 50 milyon euroya çıkabileceği öne sürüldü.

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Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon euro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

Portekizli hücum oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milan'da 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

Al-Nassr, Joao Felix transferini duyurdu

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#Transfer#Joao Felix#Al-Nassr

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