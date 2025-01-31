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Al-Nassr, Jhon Duran'ı kadrosuna kattı

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#Transfer#Al-Nassr#Jhon Duran
Al-Nassr, Jhon Duranı kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 23:08

Suudi Pro Lig takımlarından Al-Nassr, Aston Villa forması giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Aston Villa'nın 21 yaşındaki golcüsü Jhon Duran'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Al-Nassr'ın bu transfer için Aston Villa'ya 77 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve anlaşmada bonusların da olduğu belirtiliyor.

Al-Nassr'ın kadrosunda Laporte, Brozovic, Otavio, Mane ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız isimler bulunuyor.

İKİ YIL ÖNCE 17 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

İki yıl önce MLS ekibi Chicago Fire'dan 17 milyon Euro karşılığında (+ sonraki satış kârından yüzde 15 pay) transfer edilen Kolombiyalı forvet, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 12 gol kaydetmişti.

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#Transfer#Al-Nassr#Jhon Duran

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