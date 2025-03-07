Al Nassr evinde Al Shabab’ı ağırlıyor! Cristiano Ronaldo ile Fatih Terim’in karşılaşacağı kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Bu akşam 22:00'ta başlayacak olan mücadele Al Awwal Park'ta oynanacak.

Kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Al Nassr, 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise 23 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Al Nassr: Bento, Al Naidi, Al Fatil, Simakan, Boushal, Al Hassan, Brozovic, Mane, Angelo, Duran, Ronaldo

Al Shabab: Al Mayouf, Al Thani, Hoedt, Al Shwirekh, Renan, Leandrinho, Al Juwary, Guanca, Bonaventura, Hamdallah (Camara)

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Al Nassr, Al Shabab ile oynadığı son 7 lig maçının 5’inden galip ayrıldı.

Al Nassr’ın, Al Shabab ile oynadığı son 9 maçın 6’sı 2,5 gol üstü bitti.

Al Nassr’ın oynadığı son 10 maçın 7’si 2,5 gol üstü bitti.

Al Shabab'ın ligde oynadığı son 13 maçın 12'sinde karşılıklı goller atıldı.

MİSLİ YAZARI SUAT CAN YURDUM’UN YORUMU

Al Nassr, formsuz bir dönemden geçiyor. Son 3 lig maçında 2 mağlubiyet alan Al Nassr, bu süreçte çıktığı AFC Şampiyonlar Ligi maçında da sahadan beraberliklerle ayrıldı. Son iki maçında düşme hattındaki Al Raed ve Damac'ı mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ta ise kriz yaşanıyor. Hafta içi takımın önemli isimlerinden Hamdallah ve Carrasco'nun maaşlarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Yeniden çıkış arayan Al Nassr, rakibinin içinde bulunduğu durumu avantaja çevirip taraftarı önünde 3 puana uzanan taraf olur.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %57’si Al Nassr galibiyetinden yana.

KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Al Nassr'ın galibiyetine 1.58 yerine 1.61, beraberliğe ise 3.54 yerine 3.61 oran veriliyor. Al Shabab'ın galibiyetinin oranı ise 3.26 yerine 3.32 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Al Nassr'da Laporte, Otavio, Awad Aman ve Saad Haqawi sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Terim'in takımı Al Shabab'ta ise Fahad Al-Muwallad, Seung-gyu Kim, Al-Sabiyani, Carrasco ve Al-Thani sakatlıkları nedeniyle Al Nassr'a karşı sahada olamayacak. Maaşını alamadığı için idmana çıkmayan Hamdallah’ın ise durumu belirsiz.

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FATİH TERİM: İDMANA ÇIKMADILAR

Al Shabab'ta Hamdallah ve Carrasco'nun kriz çıkardığı ve idmanlara çıkmadığı iddia edilmişti. Yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulayan Fatih Terim, 'Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacak.' diye konuştu. Eğer takımdaki kriz çözülmemiş ise takımın yıldızlarından Hamdallah'ın da Al Nassr'a karşı oynaması beklenmiyor.