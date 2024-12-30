Al-Nassr, En-Nesyri için İstanbul’a geliyor! 40 milyon Euro talep ediliyor

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Fenerbahçe yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro’ya renklerine kattığı Youssef En-Nesyri’den 2 kattan fazla kâr elde etme fırsatıyla karşı karşıya. Goal Suudi Arabistan’da yer alan habere göre; kadrosunda Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Anderson Talisca, Marcelo Brozovic, Sadio Mane gibi yıldız futbolcular bulunduran Al Nassr, Fenerbahçe’nin golcüsünü transfer etmek istiyor.

GiDERSE TÜRKiYE’DE SATIŞ REKOR KIRILACAK

Sarı lacivertliler, Faslı futbolcu için 40 milyon Euro isterken Suudi Arabisten ekibinin temsilcileri yeni yılın ilk haftası İstanbul’a gelerek yönetimle masaya oturacak. En-Nesyri eğer 40 milyon Euro bedelle takımdan ayrılırsa Süper Lig’in en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

DAHA ÖNCE DE İDDİA EDİLMİŞTİ

27 yaşındaki yıldız golcü için çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz ay (Kasım) Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın, Fenerbahçe'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğunu duyurulmuştu.

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Görüşmelerde taraftların anlaşamadığı aktarılırken transfer resmiyete dökülememişti.

Daha önce Fenerbahçe'ye 34 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilirken Fenerbahçe'nin ise değerlendirme için süre istediği aktarılmıştı.

SADECE KAFA DEĞİL, AYAKLA DA ATIYOR...

Uzun boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle gollerinin çoğunu kafayla kaydeden Faslı yıldız, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında ayağıyla yaptığı şık vuruşlarla ağları sarsmayı başardı.

BU SEZON 24 MAÇTA 9 GOL, 3 ASiSTi VAR

F.Bahçe’nin Sevilla’dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri’nin Haziran 2029’a sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 16’sı Süper Lig’de, 6’sı UEFA Avrupa Ligi’nde 2’si de Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyerken 9 gol attı, 3 de asist yaptı.