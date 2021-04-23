Al Nassr davayı kaybetti, Giuliano servet kazandı!

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Giuliano, eski kulübü Al Nassr'a açtığı davanın sonucu belli oldu.

Kulüp, sözleşmenin haksız yere feshedilmesi sebebiyle Brezilyalı yıldıza 4.5 milyon euro tazminat ödeyecek.

FIFA, ayrıca sözleşmesinin gereklilikleri sebebiyle Giuliano'ya 850 bin euroluk bir ödeme daha yapması gerektiği kararını verdi. Bu kararla birlikte Giuliano, eski kulübünden 5.35 milyon euro kazanacak.

Al Nassr'ın 45 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmek zorunda olduğu da bildirildi.