Güncelleme Tarihi:

Al Nassr 2-2 Al Ahli maç özeti (Penaltılar 3-5, Suudi Arabistan süper Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 17:57

Hong Kong'da oynanan Süper Kupa finalinde, Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Al Ahli, kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Maçta, Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Nassr ve Al Ahli karşı karşıya geldi.

Hong Kong'da oynanan finalde Al Nassr ve Al Ahli, maçın normal süresinde 2-2 berabere kaldı. Kupanın formatı gereği penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral ilk on birde başladı.

Maçın 41. dakikasında Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Al Ahli, 45+6'da yeni transferi Enzo Millot'un asistinde Franck Kessie'nin golüyle durumu eşitledi.

İlk yarı 1-1 bitti ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Merih Demiral maçın 51. dakikasında sarı kart gördü.

Al Nassr, karşılaşmanın 83. dakikasında Marcelo Brozovic ile golü buldu ve tekrar öne geçti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral son düdüğe kadar sahada kaldı.

Mücadele bu skorla bitecek derken Al Ahli'de Roger Ibanez sahneye çıktı ve durdu 2-2'ye getirdi.

Kupanın formatı gereği penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını gösterdi.

