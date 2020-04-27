Al-Nasr, Belhanda'nın peşini bırakmıyor! Galatasaray'da yılın takası...

Al-Nasr’ın Belhanda aşkı bitmiyor... Geçen yazdan beri yıldız 10 numarayı transfer etmek için uğraşan Suudi Arabistan ekibi yeni bir teklif hazırlıyor.

Fas basınında çıkan haberlere göre Al-Nasr, yaz döneminde Galatasaray’ın kapısını çalacak. Önce Belhanda’nın nabzını yoklayacak olan Araplar, sonrasında resmi teklifini yapacak.

Al-Nasr’da Maicon’un yanı sıra bir diğer eski Galatasaraylı Amrabat forma giyerken, Suudi Arabistan ekibinin mutlaka iyi bir orta saha alacağı vurgulandı.

TAKASTA MUSA'YI ÖNERDİLER

Nijeryalı sol kanat oyuncusu Ahmed Musa'yı Galatasaray'a öneren Araplar, karşılık olarak Maicon'un bonservisi ile beraber Belhanda'yı istedi. Galatasaray'ın iki oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için bu takasa sıcak baktığı ancak yine de iki oyuncu için üste para istemeyi düşündüğü öğrenildi.