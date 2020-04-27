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GeriFutbol Al-Nasr, Belhanda'nın peşini bırakmıyor! Galatasaray'da yılın takası...
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Haber Giriş: 27.04.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Al-Nasr, Belhanda'nın peşini bırakmıyor! Galatasaray'da yılın takası...

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Al-Nasr, Belhanda'nın peşini bırakmıyor! Galatasaray'da yılın takası...
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Geçtiğimiz sezon da Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan takımlarından Al-Nasr, Faslı futbolcu için sezon sonu bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Al-Nasr’ın Belhanda aşkı bitmiyor... Geçen yazdan beri yıldız 10 numarayı transfer etmek için uğraşan Suudi Arabistan ekibi yeni bir teklif hazırlıyor.

Fas basınında çıkan haberlere göre Al-Nasr, yaz döneminde Galatasaray’ın kapısını çalacak. Önce Belhanda’nın nabzını yoklayacak olan Araplar, sonrasında resmi teklifini yapacak.

Al-Nasr’da Maicon’un yanı sıra bir diğer eski Galatasaraylı Amrabat forma giyerken, Suudi Arabistan ekibinin mutlaka iyi bir orta saha alacağı vurgulandı.

TAKASTA MUSA'YI ÖNERDİLER

Nijeryalı sol kanat oyuncusu Ahmed Musa'yı Galatasaray'a öneren Araplar, karşılık olarak Maicon'un bonservisi ile beraber Belhanda'yı istedi. Galatasaray'ın iki oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için bu takasa sıcak baktığı ancak yine de iki oyuncu için üste para istemeyi düşündüğü öğrenildi.

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