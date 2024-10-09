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Al Musrati, milli takıma veda etti: Bu takımda sürekli kaos var

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#Beşiktaş#Al Musrati#Libya
Al Musrati, milli takıma veda etti: Bu takımda sürekli kaos var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

Geçtiğimiz günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Libya’nın oynayacağı iki maç öncesi ailevi sebepler nedeniyle affını isteyen Al Musrati, milli takımı bıraktığını açıkladı.

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Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan Beşiktaşlı futbolcu emeklilik kararının nedenlerini açıklarken, federasyonu eleştirdi ve şöyle konuştu:

“Her kampta yeni yüzler görmek bizi şaşırtıyor. Bazen uçakta bize 20 kişilik bir ekip eşlik diyor ve bunların yarısından çoğuyla ilk kez orada tanışıyoruz. Takımdaki rollerinin ne olduğu belli değil. Federasyonun yetkilendirdiği görevliler İngilizce bile bilmiyor, deplasmana gittiğimizde kimseyle anlaşamıyorlar. Havalimanında bir sıkıntı olduğunda çevirileri biz yapıyoruz. Bu takımda bir kaos var ve bu sürekli devam ediyor.”

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#Beşiktaş#Al Musrati#Libya

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