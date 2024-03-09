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Al-Musrati, Beşiktaş’ta herkesi solladı

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#Beşiktaş#Al Musrati#Süper Lig
Al-Musrati, Beşiktaş’ta herkesi solladı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

90’ar dakika oynadığı son 3 karşılaşmada ortalama 11.8 km mesafe kat eden ve maç başı 58.6 isabetli pas atan Al-Musrati, Beşiktaş’ın en çok koşan ve başarılı pas yapan futbolcusu oldu.

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11 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, takıma gelir gelmez farkını ortaya koydu. 27 yaşında ve 1.89 metre boyundaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayı giydiği 3 maçta takımının en çok koşan ve başarılı pas yapan ismi oldu.

9 Şubat’ta Beşiktaş’a transfer olduktan 3 gün sonra Kayserispor karşılaşmasında son 24 dakika süre alan Al-Musrati, ardından oynanan Tümosan Konyaspor, İstanbulspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 90’ar dakika sahada kaldı. Son 3 müsabakada toplam 35.8 km koşan (ortalama 11.8 km) Libyalı yıldız, Beşiktaş’ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu. Al-Musrati ayrıca maç başına 58.6 ile en fazla başarılı pas yapan isim.

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AL-MUSRATi’NiN KOŞU VE PAS iSTATiSTiKLERi

Konya 12.064 m 56
İstanbul 11.556 m 61
Galatasaray 11.763 m 59
TOPLAM: 35.383 m 176
ORTALAMA: 11.794 m 58.6

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#Beşiktaş#Al Musrati#Süper Lig

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