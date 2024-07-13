Al-Ittihad’da Laurent Blanc dönemi

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Kadrosunda Karim Benzema, N’Golo Kante ve Fabinho gibi isimleri bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, yeni teknik direktörünü de buldu ve Fransız çalıştırıcı Laurent Blanc ile anlaştı.

Al-Ittihad’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Laurent Blanc için Fransızca ve Arapça dillerinde 'Hoş geldin' denildi.

Al-Ittihad’ın hazırlık kampına da katılan 58 yaşındaki teknik adam, burada futbolcularla tanıştı.

Kariyerinde daha önce Bordeaux, Fransa Milli Takımı, PSG ve Al Rayyan’ı çalıştıran Blanc, son olarak Olympique Lyon’da görev yaptı. Deneyimli teknik direktör, 2022 yılında Lyon’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.