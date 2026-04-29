Al-Ittihad'da En-Nesyri fırtınası esiyor! Yine boş geçmedi

Fenerbahçe'de sık sık eleştirilerin hedefi olan Youssef En-Nesyri, devre arası transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli ve N'Golo Kante'nin bonservisi karşılığında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad'a transfer olmuştu.

ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTI

Benzema'nın ayrılığı sonrasında takımın as santrforu olan En-Nesyri, kısa bir alışma sürecinin ardından Suudi Arabistan Ligi'ne ağırlığını koymaya başladı.

Pro Lig'in 30. haftasında Al-Taawoun'a konuk olan Al-Ittihad, zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrılırken takımın ikinci golü En-Nesyri'den geldi.

⚽ Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla çıktığı 14. maçta 7. golünü attı.pic.twitter.com/fOQFBD9RCY — Spor Arena (@sporarena) April 29, 2026

14 MAÇTA 7 GOLE ULAŞTI

Oynadığı son 4 lig maçında 4 gol kaydeden En-Nesyri, toplamda ise 14 maçta 7 gole ulaşarak 'iki maçta bir gol' ortalaması yakaladı.

