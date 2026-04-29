Al-Ittihad'da En-Nesyri fırtınası esiyor! Yine boş geçmedi

#Suudi Arabistan Ligi#Youssef En-Nesyri#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 21:58

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Suudi kulübünde 'iki maçta bir gol' ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de sık sık eleştirilerin hedefi olan Youssef En-Nesyri, devre arası transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli ve N'Golo Kante'nin bonservisi karşılığında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad'a transfer olmuştu.

Gözden KaçmasınFenerbahçede yeni başkanı bekleyen tehlike 39 futbolcu olacakFenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen tehlike! 39 futbolcu olacakHaberi görüntüle

ALIŞMA SÜRECİNİ ATLATTI

Benzema'nın ayrılığı sonrasında takımın as santrforu olan En-Nesyri, kısa bir alışma sürecinin ardından Suudi Arabistan Ligi'ne ağırlığını koymaya başladı.

Pro Lig'in 30. haftasında Al-Taawoun'a konuk olan Al-Ittihad, zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrılırken takımın ikinci golü En-Nesyri'den geldi.

14 MAÇTA 7 GOLE ULAŞTI

Oynadığı son 4 lig maçında 4 gol kaydeden En-Nesyri, toplamda ise 14 maçta 7 gole ulaşarak 'iki maçta bir gol' ortalaması yakaladı.

