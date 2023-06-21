Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante transferini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer ettiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Real Madrid'den Karim Benzema'yı kadrosuna katan Al-Ittihad, bu transferle ikinci yıldızı da kadrosuna kattı.
Chelsea'de geçen sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklar ile geçiren Ngolo Kante, sadece 9 maçta forma giyebilmişti.
Kante'nin Al-Ittihad'dan yıllık 4 yılda toplam 100 milyon Euro maaş alacağı öne sürüldü.
✍️ Al Ittihad, N'Golo Kante transferini açıkladıpic.twitter.com/AY5HnOkqni
✍️ Al Ittihad, N'Golo Kante transferini açıkladıpic.twitter.com/AY5HnOkqni—Spor Arena (@sporarena) June20, 2023