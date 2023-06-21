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Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante transferini açıkladı!

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#Transfer#N'golo Kante#Al-İttihad
Al Ittihad, Chelseaden NGolo Kante transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 01:35

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Real Madrid'den Karim Benzema'yı kadrosuna katan Al-Ittihad, bu transferle ikinci yıldızı da kadrosuna kattı.

Chelsea'de geçen sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklar ile geçiren Ngolo Kante, sadece 9 maçta forma giyebilmişti.

Kante'nin Al-Ittihad'dan yıllık 4 yılda toplam 100 milyon Euro maaş alacağı öne sürüldü.

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#Transfer#N'golo Kante#Al-İttihad

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