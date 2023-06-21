Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante transferini açıkladı!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Real Madrid'den Karim Benzema'yı kadrosuna katan Al-Ittihad, bu transferle ikinci yıldızı da kadrosuna kattı.

Chelsea'de geçen sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklar ile geçiren Ngolo Kante, sadece 9 maçta forma giyebilmişti.

Kante'nin Al-Ittihad'dan yıllık 4 yılda toplam 100 milyon Euro maaş alacağı öne sürüldü.