Al Ittihad 3-2 Al Shabab maÃ§ Ã¶zeti (Suudi Arabistan Kral KupasÄ±)

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Suudi Arabistan Kral KupasÄ± yarÄ± final maÃ§Ä±nda Fatih Terim'in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Al Shabab, Al Ittihad'a konuk oldu.Â

Kral Abdullah Spor Åžehri Stadyumu'nda oynanan mÃ¼cadeleyi Fatih Terim'in ekibi, uzatma dakikalarÄ±nda yediÄŸi gollerle kaybetti.Â

MÃ¼cadelede ilk golÃ¼, Al Ittihad'denÂ Fabinho, 14. dakikada penaltÄ±dan kaydetti.Â

Ä°lk yarÄ±, ev sahibi ekibin 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlanÄ±rken Al Shabab, 64 ve 67. dakikalardaÂ Cristian Guanca'nÄ±n golleriyle 2-1 Ã¶ne geÃ§ti.Â

90+2 ve 90+9. dakikalarda ise Al Ittihad'deÂ Danilo PereiraÂ sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve skoru 3-2'ye getirdi.

MÃ¼cadeleyi 3-2 kazanan Al Ittihad, adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.ÂFatih Terim'in takÄ±mÄ± Al Shabab ise turnuvaya veda etti.Â