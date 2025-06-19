Al Hilal'den Victor Osimhen için yeni açıklama! Inzaghi konuştu: İstiyorum

Haberin Devamı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Victor Osimhen'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

5 KEZ REDDETTİ AMA...

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in, daha önce beş kez reddedilmesine rağmen Osimhen için yeniden devreye girdiği belirtilmişti.

Al Hilal'in kısa süre içerisinde Nijeryalı golcüye yıllık 50 milyon euroyu aşan bir maaş teklifinde bulunacağı iddia edilmişti.

INZAGHI İLK KEZ KONUŞTU

Transfer süreciyle ilgili sessizliğini ilk kez bozan Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Suudi Arabistan basınına önemli bir açıklama yaptı.

Inzaghi, "Victor Osimhen'i istiyorum" şeklinde konuştu ve Suudi ekibinin bu transferde ısrarcı olmaya devam edeceği sinyalini verdi.

Haberin Devamı

GALATASARAY BEKLEMEDE

Osimhen ile ilgili Galatasaray cephesinden son açıklama başkan vekili Abdullah Kavukcu'dan geldi.

Kavukcu bu süreç hakkında "Osimhen ile geldiğimiz noktada biz masada varız dedik. Avrupa’da kulüplerden daha iyi bir teklif sunduk. Napoli ile görüştük. Artık Osimhen’in karar vermesi lazım. Arap ülkelerin önerdiği paralar yarışı farklı bir noktaya getiriyor." dedi.

EN GOLCÜ YABANCI

Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asist kaydeden Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma ile bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etmişti.