Al-Hilal'de kriz: Kulüp 'ayrıl' dedi, Benzema 'paramı verin ve sözleşmemi feshedin' resti çekti!

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Suudi Arabistan Pro Lig devlerinden Al-Hilal'de Karim Benzema krizi yaşanıyor.

Al-Riyadiah gazetesinin haberine göre; Al-Hilal yönetimi, Karim Benzema'yla yaptıkları görüşmede kendisini yeni sezon kadrosunda düşünmediklerini belirterek Fransız golcüye lige yeni yükselen bir takıma transfer olması noktasında yardımcı olabileceklerini iletti.

BENZEMA: 'PARAMI VERİN, SÖZLEŞMEMİ FESHEDİN!'

Karim Benzema'nın ise bu teklifi kesin bir dille reddettiği ve Al-Hilal yönetimine kontratının son yılına ait tüm mali hakları vererek sözleşmesini tek taraflı feshedebileceklerini ilettiği belirtildi.

BİR SONRAKİ KULÜBÜNÜ KENDİSİ SEÇMEK İSTİYOR

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Al-Hilal'deki yıllık kazancı 25-30 milyon euro bandında olan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki Fransız golcünün bir sonraki kulübünü dış müdahale olmadan, kendi tercihiyle belirlemek istediği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Şubat ayında Al-Ittihad'daki 2,5 yıllık kariyerini noktalayarak Al-Hilal'in yolunu tutan Benzema, mavi-beyazlı kulüpte 13 maçta 9 gol - 5 asist üreterek toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Benzema, Al-Ittihad döneminde ise 83 maçta ise 54 gol - 17 asistlik performans ortaya koymuştu.