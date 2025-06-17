Al Hilal, Osimhen'e yeni teklif yapacak!

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Victor Osimhen transferinden vazgeçtiği iddia edilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in golcü oyuncuya yeni bir teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı. Daha önce Napoli’ye 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanacağını ileten ancak Nijeryalı yıldızın 45 milyon Euro’luk teklifini geri çevirdiği Al Hilal rakamı revize edip yeni bir hamle yapacak. Galatasaray’ın bonservisini almak istediği Osimhen ile Manchester United, Chelsea ve Juventus da ilgileniyor. Ancak Al Hilal 26 yaşındaki oyuncuya önerilecek rakama başka kulüplerin çıkamayacağını düşünüyor.