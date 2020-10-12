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GeriFutbol Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması! Geri dönecek mi?
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Futbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması! Geri dönecek mi?

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Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması! Geri dönecek mi?
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Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza için eski kulübü Al Ahli'den açıklama geldi.

Al Ahli ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a gelen Josef de Souza için Suudi Arabistan'dan yeni açıklama var.

Al Ahli'nin eski CEO'su Ahmed Bamouda, Brezilyalı futbolcu için ''Oyuncu haksız fesih nedeniyle geri çağrıldı. Dava da açıldı. Allah'ın izniyle dava Al Ahli için sonuçlanacak.'' sözlerini kullandı.

Josef ise geçtiğimiz günlerde ''Geri dönme ihtimalim sıfır'' demişti...

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