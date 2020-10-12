Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması! Geri dönecek mi?

Al Ahli ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a gelen Josef de Souza için Suudi Arabistan'dan yeni açıklama var.

Al Ahli'nin eski CEO'su Ahmed Bamouda, Brezilyalı futbolcu için ''Oyuncu haksız fesih nedeniyle geri çağrıldı. Dava da açıldı. Allah'ın izniyle dava Al Ahli için sonuçlanacak.'' sözlerini kullandı.

Josef ise geçtiğimiz günlerde ''Geri dönme ihtimalim sıfır'' demişti...