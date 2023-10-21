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Al Ahli'de Merih Demiral ameliyat oldu! 2 ay sahalardan uzak kalacak...

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#Merih Demiral#Sakatlık#Ameliyat
Al Ahlide Merih Demiral ameliyat oldu 2 ay sahalardan uzak kalacak...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 14:44

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Merih Demiral'ın Avusturya'da sağ diz menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen Merih Demiral bıçak altına yattı.

Al Ahli Kulübü'nden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın Avusturya'nın Innsbruck şehrinde sağ diz menisküs ameliyatı geçirdiği açıklandı.

İyileşme ve rehabilitasyon sürecine gireceği belirtilen başarılı savunmacının yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yeşil-beyazlıları, Al-Ittifak veAl Ittihad takımlarıyla oynadığı son iki karşılaşmada oynamayan Merih Demirel, Türkiye A Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yaptığı son iki Euro 2024 elemesi müsabakasında da kadroda yer almamıştı.

İtalyan ekibinden 20 milyon euro bonservisle Suudi ekibine transfer olan Merih Demiral, Al Ahli ile 2026'ya dek geçerli sözleşme imzalamıştı.

 

 

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#Merih Demiral#Sakatlık#Ameliyat

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