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Al Ahli olaylı maçta finale yükseldi! Merih Demiral Al-Hilal yedek kulübesiyle tartıştı, Jorge Jesus araya girdi

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#Asya Şampiyonlar Ligi#Jorge Jesus#Merih Demiral
Al Ahli olaylı maçta finale yükseldi Merih Demiral Al-Hilal yedek kulübesiyle tartıştı, Jorge Jesus araya girdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 22:05

Asya Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Al Ahli, Al Hilal'i 3-1 yenerek adını finale yazdırırken, maçta ortalık karıştı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, Al-Hilal yedek kulübesiyle tartıştı, Jorge Jesus'un ekibinden bir isme kırmızı kart çıktı.

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Al Ahli ile Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Tansiyonu yüksek olan maçı Al Ahli, 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Firmino, 27. dakikada Ivan Toney ve 90+7. dakikada Firas Albirakan kaydetti.

Al Hilal'in ise tek sayısı 42. dakikada Salem Al Dawsari'den geldi.

Öte yanddan Al Ahli'de Franck Kessi, 86. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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MERİH DEMİRAL YEDEK KULÜBESİNE DALDI

Mücadelenin ilk yarısında duraklama dakikaları oynanırken tansiyon birden yükseldi. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Al Hilal yedek kulübesine koşmasıyla başlayan arbede Jorge Jesus'un sakinleştirmesiyle son buldu.

Yaşanan olayların ardından Jorge Jesus'un ekibinden bir isme kırmızı kart çıktı.

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JORGE JESUS'A TEPKİ

Al Hilal’in savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, mücadelenin 59. dakikasında Roger Ibanez’e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu kırmızı kartın ardından Portekizli teknik adam, 9 dakika sonra 59. dakikada oyuna sürdüğü Kaio Cesar'ı oyundan aldı. Cesar ise oyundan çıkarken Jesus'a tepki gösterdi.

 

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#Asya Şampiyonlar Ligi#Jorge Jesus#Merih Demiral

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