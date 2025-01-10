Al Ahli Al Shabab maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fatih Terim ilk resmi lig maçına çıkıyor!

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Al Ahli - Al Shabab maçı, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak. Al Ahli, evindeki son 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, toplamda ise 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumda. Rakip Al Shabab Riyadh ise deplasmanda son 3 maçtır kaybetmiyor, ancak son 3 maçından da galibiyet çıkartamıyor. Bu karşılaşma, Al Ahli'nin formda olduğu dönemi sürdürüp sürdüremeyeceğini, Al Shabab'ın ise deplasmandaki kötü gidişata dur deyip diyemeyeceğini gösterecek. Özellikle Fatih Terim'in lig kariyerinde takımın başında ilk kez yer alacağı bu mücadele büyük bir önem taşıyor.

AL AHLİ AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta mücadelesinde Al Ahli - Al Shabab karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Ocak 2025 tarihinde saat 20.00’de başlayacak ve S Sports kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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AL AHLİ - AL SHABAB MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ: