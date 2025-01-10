Al Ahli 3-2 Al Shabab (Maçın özeti)

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye konuk oldu.
Karşılaşmayı Al Ahli 3-2 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Toney, 13. dakikada Veiga ve 48. dakikada Yaslam kaydetti.
Merih Demiral'ın 72. dakikada kendi kalesine attığı gol durumu 3-1'e getirirken son sözü 90+6. dakikada Aljuwayr söyledi.
Bu sonuçla birlikte Fatih Terim ilk lig maçında yenilgiyle tanıştı.
Al Ahli puanını 26 yaparken Al Shabab 23 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Al Ahli: Mendy, Majrashi, Merih, Ibanez, Yaslam, Aljohani, Kessie, Mahrez, Firmino, Veiga, Toney
Al Shabab: Al-Maiouf, Al-Thain, Sharari, Hoedt, Barbosa, Cuellar, Camara, Guanca, Aljuwayr, Podence, Hamdallah