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Al Ahli 3-2 Al Shabab (Maçın özeti)

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Al Ahli 3-2 Al Shabab (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 22:03

Al Ahli ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig’inin 14. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Ahli 3-2 kazandı.

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı Al Ahli 3-2 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Toney, 13. dakikada Veiga ve 48. dakikada Yaslam kaydetti.

Merih Demiral'ın 72. dakikada kendi kalesine attığı gol durumu 3-1'e getirirken son sözü 90+6. dakikada Aljuwayr söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim ilk lig maçında yenilgiyle tanıştı. 

Al Ahli puanını 26 yaparken Al Shabab 23 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Al Ahli: Mendy, Majrashi, Merih, Ibanez, Yaslam, Aljohani, Kessie, Mahrez, Firmino, Veiga, Toney

Al Shabab: Al-Maiouf, Al-Thain, Sharari, Hoedt, Barbosa, Cuellar, Camara, Guanca, Aljuwayr, Podence, Hamdallah

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