AKRA Gran Fondo Antalya, nisanda Kemer'de düzenlenecek

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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre AKRA Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenen etkinlik, 7. kez katılımcılarını ağırlayacak.

Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Kemer'in doğal güzellikleri arasında yapılacak yarış, iki farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, 98 kilometrelik " AKRA " parkurunda 2 bin metreden fazla, 49 kilometrelik "AG Tohum" parkurunda ise 537 metreden fazla tırmanış yapacak.

Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sonlanacak.

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve yerel belediyeler tarafından desteklenen organizasyonun bu yılki sloganı, "Pedallar döner, dostluk büyür" olacak.

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AKRA Gran Fondo Antalya Koordinatörü A. Haluk Özsevim, yarışın her yıl büyük heyecanla beklendiğini ve yoğun ilgi gördüğünü söyledi.