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Akın Fight Arena naklen D-Smart'ta!

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#Boks#Akın Fight#Dünya
Akın Fight Arena naklen D-Smartta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:00

Birbirinden farklı spor dallarını izleyicileriyle buluşturan D-Smart, dövüş sporlarında ülkemizde gerçekleştirilen en önemli organizasyonlardan biri olan Akın Fight Arena heyecanını Cuma gecesi canlı yayınlayacak.

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D-SMART, dövüş sporlarında ülkemizde gerçekleştirilen en önemli organizasyonlardan biri olan Akın Fight Arena’yı bu akşam canlı yayınlayacak.

6 Dünya şampiyonluğu bulunan Perviz Abdullayev’in Omar Ezekiel Moreno ile karşılaşacağı organizasyonda, Sinan Çağala, Okan Bitane, Recep Doğan, Furkan Günbeyi, Yasin Arduç, Bünyamin Kulak, Ufuk Karaüzümcü ve Omid Nosrati de mücadele edecek. Aykut Aydın’ın anlatacağı, Sami Akın’ın yorumlayacağı Akın Fight Arena bu akşam saat 20.00’den itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yayınlanacak.

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#Boks#Akın Fight#Dünya

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