MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor’un kilit maçı Altay! Erken final...
GeriFutbol Akhisarspor’un kilit maçı Altay! Erken final...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Akhisarspor’un kilit maçı Altay! Erken final...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor’un kilit maçı Altay! Erken final...
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de 3 aylık koronavirüs salgını arasından sonra ilk maçta 21 Haziran’da yarıştaki rakiplerinden Altay’a konuk olacak Akhisarspor, mücadeleyi ilk hedef olan Play-Off’u garantilemek için erken final olarak görüyor.

Salgın yüzünden lige 19 Mart’ta ara verilmeden önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akhisar, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Akigo’nun direkt Süper Lig barajındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la arasında 2 puanlık fark var.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 6 maçtır hiç yenilmeyen, ikinci yarıda iç sahada Bornava Stadı’nda oynadığı 5 maçı da kazanan yedinci sıradaki Altay ise 43 puanla Play-Off hattının tek basamak altında Akhisar’ı takip ediyor.

Akhisar zoru başarıp rakibini deplasmanda yendiği takdirde son 5 hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini iyice pekiştirip direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Altay’da gözler Paixao’da Sözleşme yeniledi, sıra Süper Ligde...
Altay’da gözler Paixao’da! Sözleşme yeniledi, sıra Süper Lig'de...

Yeşil-siyahlı ekip kazanırsa en önemli rakiplerinden biriyle arasındaki farkı 5 puana çıkarıp rahatlayacak.

Manisa temsilcisi, Altay’la daha önce tarihinde oynadığı 4 resmi maçı da kazanmayı başarmıştı.

Akhisarspor’un kilit maçı Altay Erken final...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle