Akhisarspor'un güvencesi kadrosu ve Yılmaz Vural

Kadrosunda Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Muhammet Reis, Taha Yalçıner, Alperen Babacan, Tolga Ünlü, Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan gibi 1. Lig'de Play-Off ve şampiyonluk tecrübesi yaşamış birçok isim bulunduran Akhisarspor'da Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Yılmaz Vural da son 5 yılda 3'üncü kez Play-Off'a çıkacak.





Ülkemizde 29 farklı takımda 36 kez teknik direktörlük görevinde bulunan 67 yaşındaki Vural, 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor'la Play-Off finali oynayıp Aytemiz Alanyaspor'a seri penaltı atışlarında mağlup oldu. Yılmaz Vural, sonraki sezon 2016-2017'de Göztepe'yi Eskişehirspor önündeki Play-Off finalinde yine seri penaltı atışları sonucu Süper Lig'e çıkardı. Akhisar'la yine Play-Off heyecanı yaşayacak tecrübeli teknik adam, uzun kariyerinde 5'inci şampiyonluğu kovalayacak. Yılmaz Vural, Göztepe'nin yanı sıra daha önce 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer ve 2005-2006'da Fraport TAV Antalyaspor'u Süper Lig'e taşıdı.



ESKİLER HEYECANLI

Akhisarspor'da yıllardır kadronun değişilmez isimleri olan Aykut, Eray, Onur, Kadir ve Lukac, bu kez Play-Off heyecanı yaşayacak. Vazgeçilmez futbolcular daha önce takımın Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma sevincini yaşadı. Geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından Süper Lig'e mendil sallayan Akhisar'da küme düşme acısını da tadan tecrübeli isimler, bu kez Play-Off'ta takımı şampiyonluğa taşımaya çalışacak. Yeşil-siyahlılarda Vrsajevic de hem 2018'de Akhisar'ın Galatasaray'ı seri penaltılarla yendiği Süper Kupa finali, hem de bu sezon başında aynı rakibe kaybedilen finalde forma giydi.

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