Akhisarspor'un gözü TFF'de

Geçen haftadan bu yana Akhisar’dan ayrılmayıp gelişmeleri takip eden teknik direktör Yılmaz Vural, "Takım olarak beklemedeyiz. Yabancılarımıın hiçbiri Türkiye’den ayrılmadı. Hepsi İzmir’de evlerindeler. Verdiğimiz özel programlar dahilinde çalışıyorlar. Bu süreçte tüm takımların randımanı doğal olarak düştü. Salgın yüzünden kimsenin tadı tuzu kalmadı. Dilerim en kısa sürede salgın etkileri azalır ve ligler kaldığı yerden başlayıp tamamlanır" şeklinde konuştu.





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