MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor’un eski başkanı Hüseyin Eryüksel’den acı haber
GeriFutbol Akhisarspor’un eski başkanı Hüseyin Eryüksel’den acı haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 19.07.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Akhisarspor’un eski başkanı Hüseyin Eryüksel’den acı haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor’un eski başkanı Hüseyin Eryüksel’den acı haber

TFF 2’nci Lig ekibi Akhisarspor’un eski başkanı Hüseyin Eryüksel, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Eryüksel, yeşil-siyahlı kulübü Süper Lig’de mücadele ettiği dönemde yönetmişti.

Hüseyin Eryüksel, bugün saat 14.00 sıralarında Kırkağaç’ın Bakır Mahallesi yakınlarında yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eryüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnşaat mühendisi olan Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor’un 2011-2012 sezonunda Süper Lig’e çıkmasından 2019 yılına kadar başkanlığını yapmıştı.

Eryüksel ardından 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Akhisar Belediye Başkan Adayı olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi