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DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Akhisarspor’un düşüşü sürüyor!

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Akhisarspor’un düşüşü sürüyor!
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TFF 1’inci Lig’de geçen hafta Ankara Keçieröngücü’ne 6-0 yenilerek şoke olan Akhisarspor, evinde diğer Başkent temsilcisi Ankaraspor önünde de düşüşünü sürdürdü.

Rakibine tek golle boyun eğen yeşil-siyahlı ekip galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son 2 maçtır gol dahi bulamayan Akhisarspor, ligde 11 haftayı 13 puanla geçti.

 

Akhisarspor’un düşüşü sürüyor

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