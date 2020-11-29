DHA
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Akhisarspor’un düşüşü sürüyor!
TFF 1’inci Lig’de geçen hafta Ankara Keçieröngücü’ne 6-0 yenilerek şoke olan Akhisarspor, evinde diğer Başkent temsilcisi Ankaraspor önünde de düşüşünü sürdürdü.
Rakibine tek golle boyun eğen yeşil-siyahlı ekip galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son 2 maçtır gol dahi bulamayan Akhisarspor, ligde 11 haftayı 13 puanla geçti.
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