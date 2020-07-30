Akhisarspor'dan TFF'ye tepki! "Sadece düşen takımlar etkilenmiş gibi göstermek..."

Kararla ilgili ulusal ve uluslararası bağlamda tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan yeşil-siyahlalar sert bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir. Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir" denildi.

"Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir" diyen Akhisarspor’un açıklamasında, "Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Akhisarspor Kulübü, 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1. Lig’in büyük taraftar desteğine sahip olan ve pandemi sürecinden futbolcusu, teknik, ekibi ve personeliyle en çok etkilenen kulüp olmuştur. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu bu karar neticesinde, Akhisarspor olarak ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Akhisarspor, salgın nedeniyle 3 ay duran ligin yeniden başladığı ilk haftada 21 Haziran’da oynadığı Altay maçında koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 futbolcusundan yararlanamayıp mağlup olmuştu.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!