MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor'dan TFF'ye tepki! "Sadece düşen takımlar etkilenmiş gibi göstermek..."
GeriFutbol Akhisarspor'dan TFF'ye tepki! "Sadece düşen takımlar etkilenmiş gibi göstermek..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Akhisarspor'dan TFF'ye tepki! "Sadece düşen takımlar etkilenmiş gibi göstermek..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor'dan TFF'ye tepki! "Sadece düşen takımlar etkilenmiş gibi göstermek..."
Abone Olgoogle-news

TFF 1'inci Lig’de direkt Süper Lig’e çıkma şansını son hafta kaçırıp Play-Off’ta da yarı finalde Fatih Karagümrük’e elenen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını nedeniyle sezon bittikten sonra dün liglerde küme düşmeyi kaldırmasına tepki gösterdi.

Kararla ilgili ulusal ve uluslararası bağlamda tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan yeşil-siyahlalar sert bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir. Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir" denildi.

Son Dakika Haberi | Süper Lig'de küme düşme kaldırıldıSüper Lig'de küme düşme bu sezon için kaldırıldı. Lig sıralamasına göre küme düşen MKE Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir; Süper Lig'le birlilkte TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de küme düşmenin kaldırıldığını duyurdu. Yabancı kuralı 1 yıl ertelenirken transfer takım harcama limitleriyle ilgili de açıklama yapıldı. İşte detayları..
daha fazla video için

"Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir" diyen Akhisarspor’un açıklamasında, "Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Akhisarspor Kulübü, 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1. Lig’in büyük taraftar desteğine sahip olan ve pandemi sürecinden futbolcusu, teknik, ekibi ve personeliyle en çok etkilenen kulüp olmuştur. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu bu karar neticesinde, Akhisarspor olarak ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Akhisarspor, salgın nedeniyle 3 ay duran ligin yeniden başladığı ilk haftada 21 Haziran’da oynadığı Altay maçında koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 futbolcusundan yararlanamayıp mağlup olmuştu.

 

Akhisarspordan TFFye tepki Sadece düşen takımlar etkilenmiş gibi göstermek...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle