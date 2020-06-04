Akhisarspor'da tüm testler negatif

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize ikinci kez yapılan tüm Kovid-19 testleri, negatif olarak sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...